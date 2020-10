🎥 Lampard revient sur l'échange tendu avec Mourinho

Lors du huiti√®me de finale d'EFL Cup entre Tottenham et Chelsea mardi soir (1-1, 5 t.a.b √† 4 pour les Spurs), Jos√© Mourinho et Frank Lampard, les entra√ģneurs des deux formations, ont eu un √©change tendu sur le banc.

Le technicien portugais a fait le show contre son ancien club Chelsea. Mais le coach anglais des Blues, lui, a préféré calmer le jeu après l'élimination de son équipe.

"Nous nous sommes amusés sur la ligne. Je m'entends bien avec José et il m'a dit que je commentais le fait qu'il semblait parler à l'arbitre plus qu'à ses joueurs, donc c'était juste un échange entre nous. (...) J'ai beaucoup de respect pour José, quoi qu'on dise sur la ligne de touche. Je pense qu'il ressentait probablement la tournure de la première période et comment elle s'est déroulée, mais tout allait bien à la fin du match et cela ne changera jamais", a expliqué l'ancien milieu de terrain dans des propos relayés sur le site du club.