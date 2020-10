Voici les 30 Anglais qui recevront la Belgique le 11 octobre prochain

L'Angleterre disputera 3 rencontres lors de la prochaine trêve internationale : face au Pays de Galles (8 octobre), face à la Belgique (11 octobre) et enfin face au Danemark (14/10). Pour ces trois rendez-vous, Gareth Southgate a décidé de faire appel à 30 joueurs, dont 3 nouveaux : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal) et Harvey Barnes (Leicester City).

Notons les absences, comme prévu, des deux talents de Manchester City et Manchester United, Phil Foden et Mason Greenwood, après la polémique ayant éclaté lors du déplacement en Islande. Les joueurs avaient introduit des jeunes femmes au sein de l'hôtel, brisant au passage les règles de confinement.

Here is your #ThreeLions squad for this month’s triple-header! 👀