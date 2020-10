Anderlecht officialise le cas Dimata, Amuzu vers un départ ?

C'est la folie à Anderlecht en cette fin de mercato : alors qu'on pensait Nany Dimata sur le départ, le RSCA n'a pas trouvé d'accord avec Dijon. Francis Amuzu, lui, pourrait partir.

Matt Miazga (25 ans) est bel et bien arrivé à Neerpede et va être prêté (sans option d'achat) pour la saison par Chelsea ; il deviendra le défenseur central de remplacement dont le club a besoin depuis la retraite de Kompany et la blessure d'Elias Cobbaut. Mais ce n'est pas le seul mouvement à Anderlecht en cette fin de mercato.

Ainsi, Nany Dimata aurait bien pu quitter le RSCA ... si son genou l'avait laissé tranquille : alors que la lanterne rouge de Ligue 1 proposait 5 millions au club, les tests médicaux auraient posé problème, rapportait hier RMC Sports. L'officialisation vient de tomber : Nany Dimata "reste à Anderlecht", annonce le club.

"Anderlecht et Dijon n'ont pas trouvé d'accord", lit-on : "Dijon m'a proposé un très beau contrat, mais malheureusement les clubs ne sont pas tombés d'accord. Maintenant, je souhaite me concentrer à 100% sur le RSC Anderlecht. Lukas Nmecha signe de bonnes prestations, mais je veux reconquérir ma place sur le terrain. Et je continue à rêver d'un Euro avec les Diables Rouges."

Amuzu avec Bornauw ?

Enfin, Francis Amuzu a également son bon de sortie au sein d'un secteur offensif chargé : l'ailier aurait été contacté par Cologne, rapporte La Dernière Heure, mais aucune offre concrète n'a encore été effectuée par le club allemand, qui est plutôt satisfait de son dernier achat Mauve, à savoir Sebastiaan Bornauw.