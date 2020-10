Le coach d'Ostende pas rassasié : "Il y a encore du travail"

Ostende est en avance sur son programme : les Côtiers arrivent à cette trêve internationale loin de la zone rouge. Mais Alexander Blessin ne veut pas se reposer sur ses lauriers.

Deux nouveaux projets, deux résultats différents : alors que l'Excel Mouscron se débat en dernière place de la D1A, le KV Ostende est en 9e place, à 2 petits points du top 6 et à 3 points du top 4. Mieux qu'espéré ? "Non ! Pourquoi le serait-ce ? Je le dis toujours à mes gars : le travail n'est pas fini. Demandez-moi à nouveau si je suis satisfait quand nous aurons dépassé la 20e journée. D'ici là, l'objectif est de se maintenir au plus vite", affirme Alexander Blessin, le très dynamique entraîneur du KVO.

"Si nous sommes dans les temps ? Oui et non. Je suis satisfait, mais nous devons continuer à travailler dur". Et regarder plus haut que le maintien ... ? "Pas pour l'instant. Les objectifs seront peut-être revus à la hausse plus tard dans la saison, pas aujourd'hui. Cette trêve arrive à point nommé au vu de ce début de saison très intensif". Ostende disputera ce jeudi un amical contre un adversaire à déterminer, qui aurait dû être les Francs-Borains (ceux-ci ayant été placés en quarantaine pour cause de Covid, le match n'a pu être programmé).