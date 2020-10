Mousa Dembélé aurait pu revenir en Belgique en dernière minute !

Mousa Dembélé aurait pu retrouver la Belgique. Plus surprenant encore : il aurait pu retrouver la ville d'Anvers, mais sous les couleurs du rival !

Formé et lancé au Beerschot, Mousa Dembélé (33 ans) aurait pu signer ... à l'Antwerp. D'après les informations de La Dernière Heure, le club de Lucien D'Onofrio a en effet tenté un autre gros coup après avoir attiré Jordan Lukaku. Mais le Great Old ne s'est pas offert de second Diable Rouge, et pour cause : le Guangzhou R&F a refusé les offres répétées du club.