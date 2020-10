Un rassemblement sans Eden Hazard, pas une habitude pour les Diables: "Il nous manquera, mais..."

Présent, même s'il n'a pas joué, lors du rassemblement de septembre, Eden Hazard n'a cette fois pas du tout rejoint le groupe.

Et c'est évidemment assez rare pour les Diables Rouges de se réunir sans leur capitaine. "Il est toujours là, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude", estimait, cet après-midi en conférence de presse Hans Vanaken. Et sur le terrain, le Brainois manquera sans aucun doute à ses partenaire. "C'est certain", confirme le Brugeois. "C'est un joueur spécial qui peut décider du sort d'une rencontre à lui tout seul."

Pourtant, Hans Vanaken est persuadé que les Diables peuvent très bien se débrouiller sans le Madrilène. "Mais d'un autre côté, on sait aussi qu'il y a assez de qualités pour faire oublier son absence. Eden est un joueur particulier et on ne peut pas le remplacer, mais il y a les qualités pour compenser son absence d'un autre manière."