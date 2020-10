Il reste des tickets pour Belgique - Côte d'Ivoire, qui va se dérouler normalement

"Jusqu’à présent, ces mesures n’ont eu aucun impact sur la rencontre. Nous communiquerons en cas d’éventuels changements.", a communiqué l'Union Belge via Pierre Cornez dans des propos repris par le groupe Sud Presse.

Malgré les mesures supplémentaires prises mercredi par le Gouvernement bruxellois pour endiguer la recrudescence de coronavirus, la rencontre de préparation entre la Belgique et la Côte d’Ivoire se tiendra comme prévu jeudi soir au Heyzel.

Près de 11.000 places sont disponibles pour la rencontre et plus de la moitié sont déjà vendues. Après l’amical contre la Côte d’Ivoire, les Diables Rouges disputeront deux matchs de Ligue des Nations, en Angleterre (dimanche 11 octobre à Londres) et en Islande (mercredi 14 octobre à Reykjavik).