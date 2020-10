Nicolas Raskin, regretté à Gand ? "Ils l'ont mis à la poubelle"

Nicolas Raskin était déjà l'un des espoirs de La Gantoise, mais a dû plier bagages direction le Standard de Liège. Cette saison, le médian est l'une des révélations de Pro League.

Hein Vanhaezebrouck voit l'explosion de Nicolas Raskin avec plaisir et sans surprise : c'est lui qui, à l'époque, avait attiré le jeune milieu à La Gantoise. "Il avait été incroyablement bon lors d'un match amical contre Lens. Je suis persuadé qu'il aurait intégré l'équipe A rapidement et je dois faire mon mea culpa : c'est moi qui l'ai attiré à Gand et j'ai quitté le club quelques mois plus tard", révèle l'ancien coach des Buffalos à Het Nieuwsblad.

Mais si Raskin a perdu un peu de temps en route, il brille désormais à 19 ans sous les couleurs du Standard, ce dont La Gantoise doit se mordre les doigts. "Il n'a plus joué une minute à Gand après mon départ", regrette Vanhaezebrouck. "Ils l'ont quasi-littéralement mis à la porte, jeté à la poubelle. Et le Standard l'a récupéré pour 200.000 euros ... L'un des plus grands talents de Belgique. Oh oui, ils doivent s'en vouloir, mais c'est leur faute".