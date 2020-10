Alexis Saelemaekers a réussi sa première: "Rendre la confiance que le coach m'a donné"

Sur son flanc droit, Alexis Saelemakers a donné tout ce qu'il avait pour tenter de satisfaire aux demandes de son coach et il l'a plutôt bien fait.

Pour une première sous le maillot des Diables, c'était presqu'un coup de maître pour Alexis Saelemaekers. Le joueur du Milan AC a délivré une passe décisive, du moins si elle est accordée par l'UEFA puisque Batshuayi a marqué en deux temps.

Au micro de RTL, l'ancien Anderlechtois est revenu sur ces quelques jours particuliers: "Mon rôle était simple: je voulais aider l'équipe et rendre la confiance que le coach m'a donné. C'est vraiment dommage pour le nul, mais je suis content d'avoir fait partie de ce groupe. Ici on est avec les meilleurs et je suis fier d'être là."

Tout est donc positif pour Alexis: "Les autres joueurs m'ont bien accueillis, il n'y a pas eu de barrière. Ce sont des grands joueurs mais ils restent accessibles. Maintenant je vais aller en U21. Je ne jouerai pas demain mais certainement contre la Moldavie. La qualification est importante pour la Belgique."