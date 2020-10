Joris Kayembe remercie Charleroi après ses premières minutes sous le maillot des Diables : "C'est grâce à ce club que je suis ici"

Le joueur des Zèbres a eu l'occasion d'être sur le terrain pour les derniers instants de Belgique - Côte d'Ivoire.

Roberto Martinez a complètement remanié son équipe des Diables Rouges pour la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire. Plusieurs nouvelles têtes ont fait leur apparition, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant à l'image de Joris Kayembe.

"Ca fait énormément plaisir d'avoir pu jouer ces quelques minutes. J'ai vraiment savouré ce moment, c'était vraiment spécial pour moi", explique-t-il au micro de RTL Sport.

"Il y a beaucoup de joie et d'excitation en moi car je viens de loin et j'étais trop content que le coach me fasse rentrer."

Cette sélection avait une saveur particulière mais il a surtout voulu remercier le Sporting de Charleroi pour cela : "Ca fait plaisir d'évoluer avec ces joueurs-là, j'ai pu toucher quelques ballons et je me sentais bien. Je rentre à Charleroi avec beaucoup de joie et de respect, c'est grâce à ce club que je suis ici. Je vais rentrer avec humilité et me concentrer sur le championnat".