Qui est Othman Boussaid, le petit nouveau des U21 ?

Son nom est passé un peu inaperçu dans la sélection de Jacky Mathijssen, mais il était le seul nouveau venu chez les U21 : Othman Boussaid, milieu du FC Utrecht.

Cadre en U19

La présence d'Othman Boussaid dans le nouveau groupe formé par Jacky Mathijssen doit beaucoup au fait que le sélectionneur des Espoirs a connu le jeune milieu créatif formé au Lierse lorsqu'il entraînait en U19 : Boussaid était titulaire lors de la campagne qualificative pour l'Euro U19, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Nous sommes alors en 2018-2019 et Boussaid a quitté son club formateur pour le FC Utrecht en août 2018.

Détenteur d'un record récemment battu

Avant de rejoindre l'Eredivisie, Othman Boussaid faisait partie des plus grands espoirs du Lierse, club formateur réputé. Il disputera 17 rencontres avec les Pallieters, en Proximus League et en PO2, et sera même le plus jeune buteur de l'histoire de notre second échelon national, à 17 ans, 4 mois et 29 jours lors du premier match de la saison 2016-2017 face à OHL. Record battu récemment, et c'est presque de la triche, par un joueur de ... Bruges NXT, Cisse Sandra (16 ans, 8 mois et 4 jours, le 31 août dernier).

Un joueur très polyvalent

Othman Boussaid n'a pas un poste de prédilection : utilisé cette saison en tant que milieu défensif et central, plus reculé que lors de ses débuts, il était à l'origine un milieu créatif voire un ailier gauche lors de sa saison en prêt au NAC Breda. Une polyvalence dont avait également fait bon usage Mathijssen lors de son passage en U19, plaçant Boussaid en milieu central, milieu offensif mais surtout ... ailier droit, poste auquel il évolue à peine en club !

Titulaire en Eredivisie cette saison

La sélection d'Othman Boussaid ne sort pas de nulle part : s'il est très méconnu en Belgique, le jeune médian de 20 ans est désormais titulaire avec le FC Utrecht, après être rentré au jeu lors du premier match. Il a également disputé 90 minutes en U21 face ... au NAC Breda, son ancien club, mais fait partie habituellement du groupe A. Également de nationalité marocaine, rien ne dit qu'Othman Boussaid fera partie du futur de notre football, mais il pourra peut-être franchir un palier ce vendredi en disputant ses premières minutes avec les Espoirs.