Steven Defour est titulaire avec le KV Malines en amical

Steven Defour est actuellement en test au KV Malines et s'il n'était initialement pas question d'un contrat, l'ex-Diable Rouge est désormais titulaire en amical avec son club formateur.

Le KV Malines affronte La Gantoise ce vendredi (coup d'envoi à 11h) et le fait avec dans le onze un certain Steven Defour. L'ancien capitaine du Standard et d'Anderlecht est actuellement en test dans son club formateur après avoir été libéré par l'Antwerp et semble avoir convaincu son coach de lui faire confiance.