"Ca commence à venir": Percy Tau évalue ses débuts avec Anderlecht

L'aventure anderlechtoise ne fait que commencer pour Percy Tau.

Après des passages par l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, c'est donc le Sporting d'Anderlecht que Percy Tau a choisi pour poursuivre sa carrière. Et après huit journées de championnat, il l'admet: il est encore en rodage côté bruxellois.

"Cela commence à venir", confirme-t-il dans une interview accordée au média sud-africain Sowetan Live. "Je suis encore nouveau dans l'équipe et je n'ai joué que sept rencontres, il faut un peu de temps pour s'adapter", ajoute l'ailier du Sporting.

Au même titre, d'ailleurs, que son équipe, qui alterne bonnes et moins bonnes performances. "Nous avons un nouvel entraîneur, qui vient d'arrêter de jouer et quelques nouveaux joueurs, donc on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines", conclut Percy Tau, qui a rejoint son équipe nationale pour les rencontres contre la Namibie et la Zambie.