Compteur débloqué et ambitions pour Selim Amallah: "La CAN et pourquoi pas la Coupe du monde"

Buteur pour la toute première fois avec le Maroc, vendredi, Selim Amallah est ambitieux.

Sélectionné pour la première fois il y a un an, Selim Amallah n'aura dû attendre que sa troisième cap pour débloquer son compteur en sélection. Idéalement servi par Achraf Hakimi, le milieu offensif du Standard a ouvert le score, en amical, contre le Sénégal, vendredi dernier (victoire 3-1 du Maroc).

Un but qui signifie beaucoup pour l'ancien Hurlu. "C'est un rêve qui se réalise pour moi et je donnerai toujours tout pour ce maillot", confie-t-il dans une vidéo publiée par sa Fédération. Et Selim Amallah voit d'ailleurs plus loin avec sa sélection. "Je rêve de gagner la Coupe d'Afrique et pourquoi pas disputer la Coupe du Monde avec le Maroc."

Le Maroc, leader de son groupe avec quatre points sur six, reprendra les qualifications pour la prochaine CAN, en novembre, mais avant ça, Selim Amallah et ses partenaires disputeront encore un match amical contre la République Démocratique du Congo, mardi soir.