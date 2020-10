🎥 Le Raja Casablanca décroche son titre de champion dans les arrêts de jeu

Quel suspense lors de la dernière journée du championnat du Maroc !

Quel finish dans le championnat marocain ! Jusqu’au bout, le Raja Casablanca et le Wydad Casablanca se sont disputés le titre ce dimanche à l’occasion de la 30e et dernière journée de Botola Pro.

La soirée a ainsi vu les deux rivaux passer tour à tour l’un devant l’autre en tête du classement. En prenant définitivement les devants à la 88e minute face au FUS Rabat (2-1), le WAC pensait avoir fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur le but d’Abdelilah Hafidi, le ‘Messi marocain’, qui a donné la victoire en même temps que le titre au Raja à la 90e minute face aux FAR Rabat (2-1) !

Le Raja remporte son 12ème titre de champion.