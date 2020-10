Clément Tainmont a faim: "Tout ce que je veux, c'est me lever et taper dans le ballon"

Il y a quelques jours, Clément Tainmont a lancé un cri du coeur: à la recherche d'un club depuis la fin de son contrat à Malines, CT7 nous a accordé une longue interview que nous vous dévoilons en plusieurs parties.

Clément Tainmont, privé de football depuis le mois de mars, est à la recherche d'un nouveau challenge. Ce qu'il veut, c'est jouer au football comme il l'a confié dans un entretien avec Walfoot.be.

"Durant cette période, j'ai en effet compensé avec la famille. J'ai toujours su profiter des bons moments avec elle mais à un moment donné il faut savoir se lancer et aller chercher quelque chose dont j'ai envie. Le foot, c'est un peu une drogue. Ca prend aux tripes, et cela me manque. Tout ce que je veux, c'est me lever le matin, taper dans un ballon, retrouver un vestiaire, remplir des objectifs. Quand tu sais que tu es fait pour ça, mais que personne ne te donne l'opportunité de le faire, ça te ronge".

Le Français est donc à l'écoute de ce qu'on pourrait lui proposer: "Avec ma démarche, j'ai envie de retrouver une structure professionnelle. Maintenant si un club amateur a des ambitions et les moyens, j'écouterai en toute humilité. J'ai de la chance d'être dans ce monde pro, et je veux en profiter tant que mon corps le permet."