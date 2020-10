🎥 Le coup de coude d'Antonio Rüdiger qui ne lui vaut qu'un carton jaune

Lors du spectaculaire partage (3-3) entre l'Allemagne et la Suisse, le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger aurait dû voir rouge pour ce coup de coude.

Loin dans le temps additionnel, Antonio Rüdiger a ainsi sauté coude en avant vers Nico Elvedi, qui s'est effondré ... et on comprend pourquoi en revoyant les images. Pas plus qu'un carton jaune, pour l'arbitre de la rencontre ...