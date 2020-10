Football amateur à l'arrêt : L'Union Belge fait le point et donne un aperçu

La Royal Belgian Football Association a décidé de donner un aperçu concernant l'organisation des compétitions football, futsal et minifoot, à la suite des diverses décisions de l'ACFF et de Voetbal Vlaanderen en date du 13 octobre 2020.

La recrudescence des cas de COVID19 dans notre pays, a logiquement remis le sport entre parenthèses. Les dernières décisions ministérielles ont poussé les responsables du foot à suspendre la majorité des compétitions.

Comme préssenti, le football amateur va être à nouveau à l'arrêt. Seuls les matchs U6 à U16 sont maintenus côté ACFF "dans le souci de permettre aux jeunes de garder une activité physique". "Les entraînements peuvent avoir lieu au sein d’une même bulle sportive mais les matches amicaux sont interdits", précise l’ACFF. Toutes les autres activités (label, formations, etc.) sont maintenues.

LES COMPÉTITIONS CI-DESSOUS GÉRÉES PAR L’ACFF OU VOETBAL VLAANDEREN SONT MAINTENUES COMME PRÉVU

1. ACFF

matches football U6 à U16 inclus

2. VOETBAL VLAANDEREN

matches de compétition football U6 à U17 inclus

futsal et minifoot jusqu’à 12 ans inclus

LES COMPÉTITIONS CI-DESSOUS SONT ARRÊTÉES À L’HEURE ACTUELLE

1. AU NIVEAU NATIONAL

futsal national + interprovincial

2. ACFF

divisions 2 et 3 ACFF et leurs réserves

championnats masculins provinciaux seniors et leurs réserves

championnats provinciaux des dames seniors

tous les matches de jeunes à partir des U17

3. VOETBAL VLAANDEREN

divisions 2 et 3 Voetbal Vlaanderen et leurs réserves

championnats masculins provinciaux seniors et leurs réserves

championnats provinciaux des dames seniors

championnats de jeunes U19 et U21

championnats futsal et minifoot à partir des U13

football récréatif séniors

"L’aperçu ci-dessus est à titre informatif, sous réserve de nouvelles mesures et nécessités, et est sans préjudice des mesures des gouvernements et autorités publiques qui doivent être respectées à tout moment", a fait savoir l'Union Belge de Football.