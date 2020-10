Les premières minutes de Cyriel Dessers avec sa sélection

Cyriel Dessers a dû se montrer patient, mais il a obtenu sa première cap avec les Super Eagles mardi soir.

Meilleur buteur d'EreDivisie l'an dernier, Cyriel Dessers avait déjà séduit Gernot Rohr, sélectionneur du Nigéria en mars dernier. Mais la crise sanitaire était passée par là et le nouvel attaquant de Genk a finalement dû attendre avant de célébrer sa première cap avec le Nigéria.

C'est finalement mardi qu'il a eu cet honneur. Cyriel Dessers est monté à la 72e minute d'un duel opposant le Nigéria à la Tunisie. Une rencontre dans laquelle étaient impliquées d'autres connaissances de Pro League, comme Moses Simon et Dylan Bronn, et qui s'est soldée par un partage (1-1, buts de Kelechi Iheanacho et Mohamed Dräger).

Mais le choix de Cyriel Dessers, qui peut aussi opter pour les Diables, ne sera définitif que lorsqu'il aura joué en match officiel avec la sélection nigériane. Dès le mois de novembre, contre la Sierra Leone, en éliminatoires de la CAN?