Pär Zetterberg fête ses 50 ans, loin du RSCA : "Je n'ai pas mis leurs finances dans le rouge ..."

Pär Zetterberg a été l'une des victimes du coronavirus à Anderlecht : la crise a forcé le club mauve à licencier l'icône suédoise, dont le rôle était il est vrai assez flou.

Ce mercredi, Pär Zetterberg fête ses 50 ans et il le fait loin de son club de coeur, qu'il suit évidemment toujours et qui lui a rendu hommage aujourd'hui. "Je regarde tous les matchs. Je vois que ce sera une saison difficile et je crains que le Sporting revienne dans le coup uniquement quand les soucis financiers seront derrière eux. Heureusement, il y a du talent", déclare le Zet dans Het Laatste Nieuws.

Zetterberg est également revenu sur son licenciement : "Bien sûr, cela a fait mal. Tout le monde sait que ce n'est pas moi qui ai mis leurs finances dans le rouge. Mais je ne reproche rien à personne, la direction devait faire des choix", relativise-t-il.