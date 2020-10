Vanheusden et Saelemaekers remplacés, Mathijssen s'explique : "Ils avaient joué en A ..."

Ce mardi, les U21 se sont inclinés en Moldavie malgré le retour de trois cadres, repris avec les Diables pour le match contre la Côte d'Ivoire. Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers, pourtant loin d'être les plus mauvais, sortaient après 45 minutes.

Ils espéraient pouvoir aider leurs équipiers en Moldavie après avoir découvert l'équipe A, ils n'auront (pour 2 d'entre eux) pas pu jouer plus de 45 minutes. Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers sont sortis à la pause, alors que le score était de 1-0 et que le capitaine du Standard était l'un des meilleurs hommes sur le terrain ; le latéral de l'AC Milan n'était pas parvenu à faire la différence, mais n'avait certainement rien à envier à Francis Amuzu ou Trésor Ndayishimiye et semblait même amener le surnombre.

"Ils avaient déjà disputé 90 minutes avec l'équipe A la semaine précédente, nous avions donc convenu qu'ils ne joueraient qu'une mi-temps", révèle le sélectionneur Jacky Mathijssen après la rencontre. Sebastiaan Bornauw, monté au jeu avec les Diables Rouges, a lui pu rester sur le terrain. Cependant, au vu du déroulement du match, n'aurait-il pas mieux valu garder ces changements pour effectuer des modifications tactiques, et pas pour sortir deux des meilleurs Espoirs sur le terrain ? "Je n'ai aucun regret, nous avons disputé une meilleure seconde période que la première", expédie Mathijssen. Le petit "montage" entre Martinez et lui, pourtant pas inintéressant sur le papier, semble cependant avoir montré ses limites ...