Waasland-Beveren lourdement frappé par le Covid-19

Jusqu'à présent, aucun match de JPL n'a été annulé à cause du coronavirus, mais cela pourrait changer dès ce week-end.

Waasland-Beveren est lourdement touché par le virus, ce qui met en péril le match de lundi face au KVO. En effet, le club a annoncé que sept joueurs du noyau A ont été testés positifs.

En d'autres termes, le club peut demander à la Pro League de reporter sa rencontre face à Ostende, bien que Waasland-Beveren n'ait pas encore exprimé d'avis à ce sujet.

"Il avait été décidé d'annuler l'entrainement de groupe du jour, jusqu'à ce que les résultats des tests soient connus. Les joueurs ont donc suivi un programme individuel aujourd'hui", a communiqué le club.

Et pour ce qui est des cas testés positifs : "Ils sont tous en bonne santé, et ont été immédiatement mis en quarantaine."

