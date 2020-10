La dernière saison d'un taulier à Genk? "Ca va dépendre de ce que le club veut"

Il arrive en fin de contrat, mais il sent encore prêt à prolonger l'aventure.

Après trois ans, Danny Vukovic vit-t-il ses dernières heures à Genk? Le portier australien arrive en fin de contrat dans le Limbourg, mais il est ouvert à la discussion. "Il y a beaucoup de scénarios possibles. Le plus important, c'est ce que le club veut", explique-t-il au Belang van Limburg.

Champion de Belgique en 2019 avec Genk, puis lourdement blessé et sur la touche toute la saison dernière, Danny Vukovic est en tout cas prêt à discuter. "Il faut voir si les attentes du club et les miennes correspondent. Me voient-ils comme un premier gardien ou un second gardien? Vu comme je me sens aujourd'hui, je ne suis pas prêt à me contenter d'un rôle de remplaçant." Danny Vukovic semble savoir ce qu'il veut, reste à voir si le Racing Genk a les mêmes attentes...