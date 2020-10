Ruud Vormer revient sur son expulsion à Madrid: "Cela ne méritait pas rouge"

Ruud Vormer est rarement expulsé mais ses paroles envers l'arbitre lors de Real - Bruges en Ligue des Champions l'ont renvoyé aux vestiaires avant tout le monde.

Lors de la dernière campagne de Ligue des Champions du Club de Bruges, les champions étaient dans un groupe formé du PSG, du Real Madrid et de Galatasaray. Lors du match à Madrid, les Gazelles semblaient avoir le match en main avant que le leur capitaine ne se fasse expuler.

ll ne restait que 5 minutes à jouer quand Vormer a reçu un carton rouge direct, alors que le score était de 1-2. Ruud revient sur cet épisode malheureux: "Je n'ai rien dit de mal", affirme le Hollandais dans Het Laatste Nieuws. "J'ai juste dit à l'arbitre qu'il était aveugle. Vous êtes aveugle! Cela ne méritait pas une carte rouge".

Juste après la rouge de Vormer, le Real a égalisé: "Lorsque je suis arrivé au vestiaire, j'ai entendu le public crier. L'égalisation était tombée juste après ma carte rouge. J'ai pris ma douche et je n'etais pas énervé, mais triste. Je me suis dit que j'avais abandonné l'équipe. Je me disais que j'avais juste dit que l'arbitre était aveugle. Sans la carte rouge nous aurions gagné."