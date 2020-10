📷 Un derby de Milan avec deux Diables titulaires !

Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers sont tous deux titulaires pour ce derby de la Madonnina très attendu (coup d'envoi à 18h). Les Lombards sont leaders de Serie A et récupèrent notamment Zlatan Ibrahimovic, de retour de quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus.

đŸŸïž #InterMilan đŸŸïž

🩁 @Ibra_official and the Captain ©ïž are back đŸ’Ș



Rientrano Romagnoli e Zlatan per il Derby di Milano đŸ”„#SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/x0kCRyfOMK