Programme chargé pour l'Antwerp et Mbokani : "Je veux jouer chaque minute"

Le Great Old aura un programme difficile dans le prochaines semaines : 18 matches en 69 jours. Soit une rencontre presque tous les quatre jours. C'est également le cas pour Dieumerci Mbokani, 34 ans, qui n'a pas encore beaucoup de concurrence à son poste.

Mbokani est sûr de pouvoir jouer beaucoup de minute malgré le programme chargé. "Mon corps peut gérer cela. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive", dit-il dans Het Laatste Nieuws. "Cela ne change rien pour moi. Ce n'est pas du tout un problème. En plus, nous avons un gros noyau".

Avec Nsimba et Mbenza, il a deux concurrents à son poste, mais la nouvelle acquisition anversoise n'est pas sur la liste européenne. "J'aime jouer beaucoup de matchs. Et je veux le plus de minute possible. Bien sûr, comme tout joueur, j'ai besoin de me reposer. Mais 48 heures plus tard, mon corps est de nouveau prêt à jouer", déclare l'attaquant congolais.