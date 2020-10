Mustapha Bundu va devoir se montrer capable de porter Anderlecht

Le départ de Jérémy Doku acté, l'arrivée de Paul Mukairu un peu retardée : tout concorde pour que Mustapha Bundu reçoive sa chance ce dimanche. Le Sierraléonais va devoir convaincre.

C'était l'une des surprises du déplacement à Bruges : l'absence de Mustapha Bundu de la feuille de match. L'ailier sierraléonais arrivé en provenance d'Aarhus cet été devait devenir l'un des atouts offensifs principaux du RSC Anderlecht, mais n'a pas encore vraiment réussi à se montrer décisif - ni à se montrer tout court.

Trois apparitions, une seule titularisation (face à Eupen), aucun but ou assist : Bundu, l'un des meilleurs joueurs du championnat danois, espérait probablement mieux. Mais le temps de l'adaptation est désormais passé : le départ de Jérémy Doku, les contre-performances de Bakkali ou Amuzu et le retard un peu retardé du nouveau renfort Paul Mukairu ne laissent pas le choix à Mustapha Bundu.

En concurrence avec Verschaeren ?

À Bruges, Yari Verschaeren a débuté sur le flanc droit, qu'on pensait dévolu à Bundu ; on sait cependant que le Diable Rouge performe mieux depuis l'axe, où Percy Tau s'est installé. Un sacré casse-tête pour Kompany qui doit trouver la quadrature du cercle : tous ses éléments offensifs ne peuvent pas être alignés à leur meilleur poste en même temps.

Les absences au milieu de terrain pourraient convaincre Kompany de remettre Verschaeren dans l'axe, dans un schéma très offensif. Mais les chances de plutôt voir Bundu aligné côté gauche sont supérieures : le Sierraléonais a déjà évolué à ce poste avec Aarhus et Anderlecht n'a plus vraiment d'option de ce côté si on estime - comme la logique le suggère - que Zakaria Bakkali ne devrait pas débuter face à OHL après son match catastrophique à Bruges.

Les jokers se grillent cependant les uns après les autres en ce début de saison au RSCA : Kompany a déjà prouvé qu'il osait écarter un joueur, quel que soit son statut, en cas de prestation moyenne. Mustapha Bundu est arrivé par la grande porte à Anderlecht, mais va devoir prouver qu'il en a la carrure. Dès ce dimanche ?