Ligue des Champions : Philippe Clement dévoile sa sélection pour affronter le Zenith

Pénalisé par les absences de nombreux cadres habituels, Philippe Clement a été contraint d'innover au moment de composer son groupe pour le premier match de C1 de la saison.

Ce mardi soir à 18h55, le Club de Bruges débute sa campagne 2020/2021 de Ligue des Champions face au Zenith Saint-Pétersbourg. Alors qu'il doit faire face à de nombreuses absences pour affronter ce qui semble être l'adversaire le plus abordable du groupe F (les deux autres étant Dortmund et la Lazio), Philippe Clement a convoqué 23 joueurs pour faire le déplacement.

Plusieurs cadres sont forfaits pour la rencontre. En effet, outre l'absence de Simon Deli pour cause de blessure, Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Michael Krmencik en Vincent Mannaert sont out en raison de leur infection au covid-19. Pour pallier aux absences, le technicien de 46 ans a dû faire appel à trois jeunes joueurs issus de l'équipe des U23 : Nathan Fuakala (19 ans), Thomas Van den Keybus (19 ans) et Thibo Baeten (18 ans).