Nouvelle défaite et regrets pour l'Excel Mouscron: "On a produit de belles choses et c'est ce qu'il faut retenir"

Une sixième défaite en neuf rencontres, une lanterne rouge dont ils ne parviennent pas à se débarrasser, mais les Hurlus veulnt avancer et retenir ce qu'ils ont proposé de bien contre Eupen, dimanche après-midi.

Notamment parce que l'Excel a dominé la première partie de rencontre, sans toute fois partenir à conclure. "En première période, on a produit des belles choses, mais on n'a pas réussi à être assez agressif dans les trente derniers mètres et c'est ce qui est dommage", estime la dernière recrue du mercato estival, Nuno Da Costa.

Retenir le positif et gommer les erreurs.

Et l'Excel a payé son manque de réalisme dès le retour des vestiaires. "En deuxième mi-temps, on se crée très vite une occasion, mais on encaisse le premier but sur le contre, à cause d'une erreur sans doute due au manque d'expérience. Après on a essayé de réagir et, finalement, c'est sur une phase arrêtée qu'ils tuent le suspense."

Et pourtant, Nuno Da Costa, qui disputait sa toute première rencontre avec l'Excel, veut avant tout retenir le positif. "On est sur une série assez négative, avec neuf matchs sans victoire. Il y a un manque de confiance dans l'équipe, mais il faut retenir ce qu'on a proposé en première mi-temps et gommer nos erreurs. On doit apprendre de ce genre de matchs."