Proximus League : L'Union se défait du Lierse et revient sur Seraing

Opposée au Lierse ce soir, l'Union Saint-Gilloise s'est assez facilement imposée sur la pelouse du club de la province d'Anvers.

Quelques heures après la victoire du RFC Seraing contre le RWDM, l'Union Saint-Gilloise avait l'occasion de revenir à un point du matricule 167 en cas de victoire face au Lierse Kempenzonen. Une opportunité saisie par les hommes de Felice Mazzù.

En effet, à l'extérieur, le club bruxellois s'est assez facilement imposé face à la formation à la tunique jaune et noire. Supérieurs à leurs adversaires (60% de possession de balle et 7 tirs cadrés contre un), les visiteurs ont fait la différence en première période grâce à des buts de Teddy Teuma (20e) et Dante Vanzeir (35e). Score final : 0-2.

🙌🏼 L’Union prend les trois points au Lierse ! #LIEUSG pic.twitter.com/Rr8wBHRgvY — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 18, 2020

Grâce à ce succès mérité, la formation francophone conserve sa deuxième place au classement avec quatorze points, soit trois de plus que Deinze et un de moins que Seraing. De son côté, le Lierse enchaîne une troisième défaite de suite et demeure à la cinquième place de D1B.