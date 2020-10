Seraing ne baisse jamais les bras : "C'est vraiment galvanisant de savoir que l'on peut renverser la situation à tout moment"

Seraing a conforté sa première place au classement après son succès au RWDM (3-4) lors de la septième journée de D1B. Menés au score, les Sérésiens, pourtant réduits à 10 en début de seconde période, sont venus à bout des Bruxellois.

Seraing a très mal débuté la partie au RWDM en encaissant rapidement deux buts. "Nous avons effectué une mauvaise entame, il y avait un peu trop de nonchalance et nous étions mal engagés après ces deux buts", a confié Benjamin Boulenger à l'issue de la rencontre. "Mais nous sommes parvenus à réduire le score sur notre première occasion et cela nous a permis de nous lancer et de nous remettre dans le match", a souligné le défenseur central.

Les Métallons ont été réduits à dix en début de seconde période après le deuxième bristol jaune de Faye. "Nous n'avons pas paniqué car il y a beaucoup de matchs où nous sommes parvenus à recoller au score. L'équipe ne baisse jamais les bras tant que la rencontre n'est pas terminée. Il y a une force de caractère énorme au sein de ce groupe, et c'est vraiment galvanisant de savoir que l'on peut renverser la situation à tout moment", a conclu Benjamin Boulenger avant de faire le bilan après ce premier quart de championnat joué.

Seraing reste leader de D1B après son succès au Stade Edmond Machtens avec 15 points au compteur. "Nous voulions conserver cette première place après ce premier quart de championnat, et c'est chose faite. Nous sommes contents et voulons continuer de progresser. Après au fur à mesure de la saison, on verra où cela nous mène", a conclu l'ancien joueur de Charleroi.