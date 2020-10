Dimitri De Condé espère continuer à aller de l'avant : "Maehle un super gars. Il mérite un transfert."

Joakim Maehle était en passe de rejoindre l'Olympique de Marseille. Cependant, juste avant la clôture du mercato, Genk l'a informé que la transaction n'aurait finalement pas lieu.

"Sa désillusion est désormais à mettre au passé", a déclaré Dimitri De Condé à ce sujet.

Joakim Maehle était en colère, très en colère et le défenseur de 23 ans ne s'en était pas caché : "Je ne réalise que trop bien qu'un transfert à l'Olympique de Marseille était une grande opportunité pour lui. Mais le timing n'était pas bon", explique Dimitri De Condé à Het Laatste Nieuws. "J'ai appris qu'il était en colère et cela a rendu les choses difficiles pour moi aussi. Je me rends bien compte que c'était une chance pour lui"

Marseille avait fait une offre d'environ dix millions d'euros avec un pourcentage de revente et des bonus : "Ils pensent que nous aurions dû être plus flexibles. L'offre était attrayante et, en ces temps de crise sanitaire, beaucoup de clubs auraient directement accepté. Mais tout le monde doit s'y retrouver dans ce genre de transaction et ce n'était pas le cas pour nous."

De Condé est certain que Maehle restera pleinement engagé pour la suite : "C'est un super gars. Il mérite un transfert. Il est tout simplement trop bon pour rester à Genk."