Le prodige du Borussia Dortmund cible d'insultes racistes lors du Derby de la Ruhr en U19

Avec Youssoufa Moukoko, le Borussia Dortmund possède un grand talent du football mondial en pleine éclosion.

Né au Cameroun, le précoce attaquant n'en finit pas d'empiler les buts dans les catégories de jeunes, et du haut de ses 15 ans, il évolue actuellement en U19. Il était d'ailleurs titulaire avec les U19 lors du Derby de la Ruhr face au grand rival Schalke 04 ce week-end. Moukoko a une fois de plus régalé en inscrivant un triplé (victoire 3-2).

Cependant, la rencontre a été éclaboussée d'incidents à caractère raciste. En effet, Youssoufa Moukoko a été la victime d'insultes de la part de supporters de Schalke après avoir inscrit le 3e but de Dortmund.

Des propos que le club de Gelsenkirchen a très rapidement condamné via les réseaux sociaux : "Nous ne pouvons que nous excuser pour le comportement de certains de nos supporters envers Youssoufa Moukoko lors du match des U19 d'aujourd'hui. Les émotions du derby mises à part, nous condamnons et nous nous opposons totalement à de telles insultes."

We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.



We and @s04fanbelange will take the necessary measures. #NoToRacism #S04 @knappenschmiede pic.twitter.com/DoUOrUOcSV