Van Cleemput est catégorique: "Sur le premier but, il y a une faute sur moi"

Jules Van Cleemput a porté le maillot de Charleroi pour la première fois, mais malheureusement pour lui la victoire n'a pas été au bout es 90 minutes.

Pour sa première sous le maillot des Zèbres, Van Cleemput était forcément déçu du résultat: "On est déçu, personne n'aime perdre", a déclaré l'ancien Malinois après la rencontre: "On va se reprendre, et travailler pour corriger les erreurs. Nous nous sommes créés assez d'occasions pour revendiquer quelque chose mais malheureusement les buts ne sont pas tombés."

Le problème, c'est que Genk a de son côté converti ses occasions: "Défensivement, on n'a presque rien donné. Puis sur le premier but il y a faute sur moi. Je récupère le ballon et le joueur de Genk me le prend fautivement. Le deuxième c'est une belle action de Maehle. Au-delà de ça, on a été bons derrière".

Pour le reste, le jeune joueur de 22 ans a enfin retrouvé les joies d'une titularisations: "La dernière? C'était il y a longtemps et ça fait plaisir d'avoir la confiance du coach. J'ai essayé de faire ce qu'il m'avait demandé: faire bloc avec le reste de la défense et apporter quelque chose offensivement".