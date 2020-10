Mesut Özil mis de côté : pas de place en Premier League pour l'Allemand !

Gros coup dur pour Mesut Özil, qui ne pourra pas apparaître en Premier League cette saison.

On le sentait venir, mais l'officialisation est tombée : Mesut Özil (32 ans) ne jouera pas pour Arsenal cette saison en Premier League. Le médian allemand n'est pas repris par Mikel Arteta parmi les 25 joueurs autorisés à évoluer en Premier League avec les Gunners. Un départ dès l'hiver prochain au plus tard semble donc inévitable pour le joueur dont le salaire fait partie des plus élevés de la Premier League ...