Au moins un club de D1A officialise déjà le huis-clos pour le week-end prochain !

La KAS Eupen a officialisé que la rencontre de ce samedi opposant les Pandas au KV Malines se disputerait à huis-clos.

Le match du samedi 24 octobre (16h15) entre l'AS Eupen et le KV Malines se disputera à huis-clos, a officialisé le club germanophone via un communiqué. La décision a été prise par la bourgmestre d'Eupen Claudia Nissen, en accord avec la ministre des sports de la Communauté Germanophone Isabelle Weykmans et la direction de la KAS Eupen.

"Dans ce contexte, chaque personne doit limiter ses contacts au stricte minimum nécessaire. Pour cette raison, nous comprenons parfaitement la décision de la bourgmestre Claudia Niessen de ne pas autoriser de spectateurs dans le stade samedi", a déclaré le directeur général de la KAS, Christoph Henkel, dans ce communiqué. "Nous avions imaginé une saison complètement différente en compagnie de nos fans, mais pour l'instant, la priorité est de faire preuve d'une prudence absolue. C'est pourquoi nous demandons à nos supporters et à nos clients de la compréhension pour cette décision soutenue solidairement. Dans cette situation de crise, il est essentiel d'agir ensemble et d'envoyer un signe de détermination ".

Eupen - Malines est donc le premier match de D1A à annoncer un huis-clos depuis la seconde vague de cas de coronavirus et les nouvelles normes sanitaires.