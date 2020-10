Philippe Montanier à propos des Rangers : "Au vu des statistiques, nous allons jouer contre une des meilleures équipes d'Europe"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec les Glasgow Rangers lors de la première journée d'Europa League.

Malgré ce coup dur de dernière minute, les Rouches sont prêt à affronter le club écossais. "Nous avons un groupe relevé, nous devons gagner à domicile. Mais au niveau des statistiques, nous allons jouer contre une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont planté 37 goals, encaissé 4 buts et effectué 11 clean-sheets toutes compétitions confondues jusqu'à maintenant. Ils ne développent pas un jeu traditionnel écossais et Steven Gerrard fait du très bon boulot. Une équipe qui travaille dans les deux sens, ils défendent et attaquent ensemble. Notre adversaire est rapide, technique et va vers l'avant. Nous devrons nous méfier de cela", a souligné le technicien français qui est satisfait des dernières prestations.

"Bruges a fait une grosse performance en Ligue des champions. Et nous leur avons tenu tête samedi soir. Nous sommes capables d'élever notre niveau contre de gros adversaires. Ce sera le cas contre les Rangers, nous sommes méfiants mais confiants par rapport à notre dernières prestations.", a lâché le technicien français.

Bonne nouvelle du côté des Rouches, l'infirmerie se vide. " Selim Amallah et Jackson Muleka sont prêts et sont sélectionnables", a conclu Philippe Montanier.