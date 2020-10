Le Standard touché par le coronavirus, Philippe Montanier veut s'inspirer du Club de Bruges

Le Standard de Liège affrontera les Glasgow Rangers ce jeudi soir lors de la première journée d'Europa League.

Avant d'affronter les Rangers, le Standard de Liège a dû encaisser une mauvaise nouvelle. Jusque là épargné par le Covid-19, le matricule 16 a fait savoir ce mercredi matin que Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako avaient testés positifs. "Nous sommes conscients que le coronavirus est bien présent en Belgique depuis plus d'une semaine et explose partout en Europe. Nous sommes sereins par rapport à cela car nous faisons bien attention", a expliqué Philippe Montanier avant d'évoquer l'absence de Raskin et Balikwisha. "Le groupe devra être performant sans eux. Le bon exemple, c'est le Club de Bruges qui est allé gagner au Zénith sans trois joueurs importants. Un bon présage...", a lâché le technicien français.

Du côté des joueurs, ceux-ci semblaient plutôt détendus à l'entraînement. "Nous ne sommes pas stressés, on ne s'inquiète pas. Nous n'avons pas peur que cela se propage plus, car nous respectons vraiment à la lettre les règles et les mesures sanitaires", a expliqué Colins Fai.

Cela fait un moment que le Standard n'est pas parvenu à passer la phase des poules en Europa League. "Nous avons bien joué ces dernières années, mais il nous manquait ce petit truc pour passer. Nous avons la chance de débuter à la maison, il faut prendre les trois points et faire mieux que les saisons précédentes", a conclu l'international camerounais.