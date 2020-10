Comment l'arrivée de Victor Osimhen a impacté le jeu de Dries Mertens à Naples

C'est Dries Mertens lui-même qui le raconte: avec Victor Osimhen en pointe de l'attaque napolitaine, sa façon de jouer avec le Napoli a évolué. Et ce n'est pas pour lui déplaire.

Meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens a vu arriver cet été un attaquant prometteur en la personne de Victor Osimhen. Après une petite saison à Lille, l'ancien Zèbre a fait le bond vers la Serie A et s'est très vite intégré à Naples.

Où son arrivée a fait le jeu de Dries Mertens. "Ma position a changé", confirme le Diable Rouge. "Parce que Victor peut s'engouffrer dans les espaces. Ce qui nous permets, à Hirving Lozana et à moi, de tourner autour de lui."

Dries Mertens apprécie cette adaptation et pense qu'elle rend le Napoli plus dangereux. "J'aime voir le jeu et pouvoir rentrer dans le rectangle en venant de plus loin. Cette année, je pense que nous pouvons amener plus de joueurs dans le rectangle. Nous avons plus d'options devant."