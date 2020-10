L'agent de Mesut Özil monte au créneau et s'attaque à Mikel Arteta

Absent des listes d'Arsenal pour la Premier League et l'Europa League, l'Allemand est clairement mis à l'écart par son coach.

Placardisé à Arsenal, Mesut Özil apprécie peu cette situation tout comme son agent Erkut Sogut. "Les fans d'Arsenal méritent une explication honnête, et non pas [Arteta] qui dit : "J'ai échoué avec Özil". Tu n'as pas échoué avec Özil. Tu n’as pas été juste, honnête et transparent et tu n’as pas traité avec respect quelqu'un qui a un contrat et qui était loyal, soutient-il. Il ne lui a pas donné la chance de se montrer cette saison. S'il est toujours sous contrat, le joueur devrait avoir la possibilité de rester et de se battre pour sa place. Mesut n'a pas eu cette possibilité", a lâche le représentant du joueur à ESPN.

"J'ai parlé avec au moins cinq coéquipiers qui disent qu'il s'entraîne bien. Ils disent que Mesut est l'un de leurs meilleurs joueurs, et ils ne comprennent pas pourquoi il est laissé de côté ", ajoute-t-il. " [Arteta] n'a débuté aucun match de Premier League au cours de sa dernière saison. Il n'était pas du tout là au cours des six derniers mois, occupé à passer ses diplômes d'entraîneur et à rencontrer des entraîneurs pour son avenir. […] Arsène Wenger l'a mis sur le terrain pour les deux dernières minutes de son dernier match juste pour lui offrir un moment sympa, même s'il n'était pas en forme pendant des mois. Regardez comment [Arteta] a été traité pendant ses deux dernières années, et comment Mesut est traité pendant sa dernière année", a conclu Erkut Sogut.