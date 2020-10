Le Real Madrid aurait déjà deux noms en tête pour remplacer Zidane

Le technicien français vit des heures compliquées du côté de la Casa Blanca deux défaites consécutives à domicile. D'abord face au promu Cadix en championnat puis contre le Shakhtar Donetsk lors de l'entrée en lice de la Ligue des champions.

L’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid ne tiendrait plus qu’à un fil. Le coach du club merengue n'a plus droit à l'erreur et est mis sous pression avant le Clasico contre le FC Barcelone samedi en Liga puis la rencontre de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach mardi.

D'ailleurs, la Casa Blanca préparerait déjà son remplacement. Raul, qui dirige actuellement la Castilla, ferait partie de la liste ainsi que Mauricio Pochettino, déjà pisté par le passé, selon AS. Le statut de l’Argentin, libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, ainsi que sa faculté à bien faire jouer ses équipes séduiraient tout particulièrement le club merengue.