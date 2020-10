Antonio Conte sous le charme de Lukaku : "J'ai toujours voulu l'entraîner"

Depuis son arrivée à l'Inter Milan, Romelu Lukaku n'a jamais semblé aussi fort. Au micro de Sky Italia, Antonio Conte a une nouvelle fois encensé son avant-centre après sa bonne prestation face au Genoa aujourd'hui.

Auteur de son septième buts en six matchs toutes compétitions confondues en 2020/2021, Romelu Lukaku semble reparti sur les mêmes bases que la saison précédente. Arrivé à l'Inter en août 2019 contre 74 millions d'euros, le Diable Rouge a réalisé un premier exercice impressionant en Lombardie. Des performances qu'il doit en grande partie à son excellente collaboration avec Antonio Conte.

Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face au Genoa, l'ancien entraîneur de la Juventus Turin a loué les prestations de son numéro 9 dans des propos relayés par Sky Italia. "Lukaku est un joueur différent de celui d'il y a un an, il a beaucoup grandi et s'est amélioré. J'ai toujours dit qu'il était un diamant brut, j'ai toujours voulu l'entraîner. Maintenant, il parvient à être qualitatif même dans la dernière passe et il marque toujours, ce qui pour un attaquant est une chose importante."

Alors qu'il était souvent critiqué lorsqu'il évoluait à Manchester United, entre 2017 et 2019, Big Rom a définitivement franchi un cap sous les ordres du technicien italien. Pour preuve, en 2019/2020, l'international belge a réalisé la meilleure saison de sa carrière d'un point de vue comptable (51 matchs, 34 buts, 6 assists).