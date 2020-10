Jelle Van Damme a presque fait son retour en D1A cet été

À 37 ans, Jelle Van Damme en a-t-il fini avec le foot de haut niveau ? L'ancien du Standard et d'Anderlecht est libre depuis la disparition de Lokeren. Mais cet été, il aurait pu revenir en D1A ...

Libre depuis la fin de saison passée et la faillite du Sporting Lokeren, Jelle Van Damme se cherche toujours un club. L'ancien joueur du Standard et du RSC Anderlecht ne désespère pas de revenir au haut niveau, mais ça ne se fera pas à l'Antwerp : "J'ai passé deux années fantastiques là-bas et cet été, j'ai été parler à Luciano D'Onofrio", explique Van Damme à Het Laatste Nieuws.

"Mais ce n'était pas facile de faire aboutir quelque chose, il y a toujours une différence entre ce que vous voulez et ce qui est possible", regrette l'ancien Diable Rouge. Ce week-end, le derby anversois fait son retour et Van Damme sait évidemment pour qui il tient : "Je suis Rouge, tant pour l'Antwerp que pour le Standard !".