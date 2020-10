Le Standard dévoile son noyau avec de nombreux absents dont une surprise

Philippe Montanier devra faire sans six joueurs, atteints du Covid-19.

Le Standard a dévoilé son noyau à la veille du déplacement du côté de STVV. Philippe Montanier va avoir la lourde tâche de faire sans de nombreux tituaires suite au Covid-19.

Raskin, Balikwisha et Sissako avaient été testés positifs à la veille de la rencontre face aux Rangers. Désormais, c'est au tour de Lestienne, Shamir et Tapsoba d'être testés positifs. Les six joueurs seront donc absents au Stayen.

A noter aussi l'absence dans le groupe de Kostas Laifis qui est malade. Par contre, Muleka sera bien présent malgré sa sortie sur blessure ce jeudi.

Le noyau du Standard : Bodart, Henkinet, Gillet, Fai, Jans, Vanheusden, Dussenne, Gavory, Pavlovic, Cimirot, Bokadi, Bastien, Sylvestre, Amallah, Carcela, Boljevic, Cop, Oularé, Avenatti, Muleka.