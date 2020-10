Xavier Mercier fait tourner la tête de la Pro League: "J'ai travaillé sur mes lacunes"

Depuis quelques semaines, il n'y en a que pour lui: Xavier Mercier est la plaque tournante d'OHL et il l'a encore démontré ce samedi soir face au champion en titre.

Si Rafael Romo a été l'homme du match entre OHL et le Club de Bruges, un autre Louvaniste a crevé l'écran et ce n'est une surprise pour personne: Xavier Mercier. Le Français est dans la forme de sa vie depuis le début de la saison et il a à nouveau marqué un but décisif ce samedi, celui de la victoire contre le Champion de Belgique.

"L'aventure continue", affirme le numéro 10 d'OHL au micro de Eleven. "On avait dit avant le match que nous voulions être invaincus contre le G5, c'est maintenant fait." Cette victoire est en effet tombée au terme d'une rencontre assez tendue, dans le plus pur style demandé par Marc Brys: de la volonté et de la présence dans les duels.

Le confinement m'a fait du bien

En fin de match, Xavier Mercier aurait pu enfoncer le clou: "Le troisième but aurait pu tomber, nous aurions alors été à l'abri. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient: nous venons de D1B, nous avons battu le champion en titre avec le coeur et l'esprit d'équipe".

Mais dans cette équipe, Mercier fait office de chef d'orchestre. Il est dans la forme de sa vie: "Je pense que le confinement m'a fait du bien. J'ai pu me reposer physiquement et mentalement, j'ai aussi travaillé sur mes lacunes et ce qui a tout changé, c'est que j'ai commencé la saison en pleine forme".