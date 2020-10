Allemagne-Angleterre annulé après un test positif au sein du staff anglais

La fédération anglaise a pris la décision d'annuler son match amical à Wiesbaden suite à un test positif au Covid-19 au sein de son staff. Le sélectionneur des Lionnes, Phil Neville, a déclaré : "Nous voulions tous jouer mardi, mais c'est la bonne décision à prendre. Nous remercions l'Allemagne pour sa compréhension".

We have taken the difficult decision today to cancel our away fixture against Germany, scheduled to take place on Tuesday 27 October.