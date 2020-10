Alessandro Del Piero donne un conseil à Andrea Pirlo

Avec un bilan en championnat de 2 victoires et 3 matchs nuls pour une 5e place au classement provisoire, les débuts d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus sont compliqués.

Il faut dire qu'Andrea Pirlo semble avoir plus de mal depuis l'absence d'un certain Cristiano Ronaldo. Alessandro Del Piero est venu à la rescousse de son ancien coéquipier en lui donnant quelques conseils, notamment d'abandonner ce 3-5-2.

"Pirlo est à la recherche de solutions, il changera l’équipe également en fonction des adversaires et il n’est pas exclu qu’il changera également de schéma. La Juve, sur les flancs et avec Kulusevski et Chiesa, a un grand potentiel pour faire mal", a expliqué l'ancien attaquant aiu micro de Sky Sports. "Je vois aussi la possibilité de jouer avec deux milieux de terrain centraux, même pour un possible 4-2-4. Si vous avez beaucoup de potentiel en attaque, vous devez l’exploiter: un 4-2-4 à ce moment-là pourrait donner beaucoup de liberté aux quatre de devant."