Un ancien conseiller règle ses comptes avec le FC Barcelone

Licencié en 2019 sans la moindre explication, l'ancien conseiller du club catalan pour le marché des transferts international a décidé de vider son sac.

Dans une interview accordée à Marca, Ariedo Braida révèle que le Barça a refusé plusieurs joueurs qu'il avait proposés, dont Paul Pogba. "Il est vrai qu'Albert Soler (ancien directeur sportif du Barça, ndlr) et moi sommes allés à Milan pour rencontrer le conseil d'administration de la Juventus, mais il n'y avait pas vraiment l'intention de le signer. J'ai dit que c'était un grand joueur et j'en ai parlé avec Albert Soler, mais encore une fois, professionnellement, nous n'avons pas pu travailler ensemble parce que je n'étais pas autorisé", explique l'Italien qui avait également conseillé de recruter Erling Braut Håland.

Sans plus de succès. "J'ai étudié plusieurs joueurs et j'ai mis des noms en avant, comme Håland, du Borussia Dortmund, quand il jouait à Rosenborg. Ils m'ont dit non, qu'il n'avait pas le profil du Barça. J'ai également suggéré d'autres noms en Italie, comme Barella, qui joue désormais à l'Inter, ou Zaniolo de la Roma. Une fois encore, je ne pouvais rien faire. J'étais mis de côté", a lâché Braida.