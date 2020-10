Europa League: Lille sauve les meubles, Leicester continue sur sa lancée

Il n'y avait pas que les clubs belges ce jeudi soir en Europa League: le LOSC de Jonathan David a sauvé mes meubles face au Celtic alors que Tielemans et Leicester continuent sur leur lancée.

Pendant que La Gantoise mange son pain noir .... ben Jonathan David mange aussi le sien. L'attaquant canadien a loupé un penalty ce jeudi soir contre le Celtic, et son équipe a été menée 0-2 une bonne partie de la rencontre.

Heureusement pour les Lillois, Celik et Ikone vont remettre les Nordistes dans le bon sens et aller chercher un point à domicile (2-2).

Les Belges de Leicester vont bien, merci pour eux. Depuis le retour de Vardy, tout a changé chez les Foxes et après avoir gagné sur la pelouse d'Arsenal, ils se sont imposés ce jeudi sur le score de 1-2. Les buts ont été marqués par ... Vardy et Choudhury. Tielemans était titulaire et Dennis Praet est monté en cours de jeu.

Les autres résultats de la soirée: