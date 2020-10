José Mourinho n'est pas tendre avec ses joueurs: "J'aurais pu faire 11 changements à la mi-temps"

L'Antwerp s'est imposé à domicile contre Tottenham et il est clair que José Mourinho avait des choses à dire à l'issue de la rencontre.

"L'Antwerp a obtenu ce qu'il mérite, mais nous aussi. La meilleure équipe a gagné et la plus mauvaise a perdu", a expliqué José Mourinho en conférence de presse après la rencontre d'Europa League entre le Great One et le Special One.

Le Portugais n'était pas étonné de la prestation du récent vainqueur de la coupe de Belgique. "Ils ont joué comme nos analystes l'ont dit, nous le savions dès le début. Ils ont joué entre les lignes, et nous n'avons rien fait pour les contrer. Après la pause nous avons essayé mais nous n'avons rien montré de plus".

A la mi-temps, l'ancien coach de Chelsea et de l'Inter a changé 4 joueurs: "J'aurais pu faire 11 changements. Ou même 5 directement. La dynamique était mauvaise, la mentalité aussi, du coup nous n'avons rien montré. Mais c'est aussi de ma faute".

Il rend ensuite hommage à son adversaire du soir: "L'Antwerp mérite sa victoire, je le répète. Avec leur enthousiasme et leur football, ils nous ont mis dans une situation compliquée, et nous ne nous sommes pas imposés".